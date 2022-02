Témoignage

Par amour pour ma proche aidante

Depuis quatre ans, je vis avec un myélome multiple : une maladie auto-immune qui circule dans mon sang et ma moelle osseuse. Je me considère tout de même comme privilégié. Un bon employeur. De bonnes assurances. Une femme extraordinaire qui me sangle dans le fond de mon siège durant mes montagnes russes de douleurs et de traitements. Une vraiment très proche et très précieuse, très, très aidante. Je la chéris comme la perle qu’elle est ! Elle me rend un meilleur patient.