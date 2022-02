Lorsqu’une responsabilité historique et une occasion unique arrivent en même temps, nos leaders ont le devoir de réussir !

Jean-Denis Charest et François Bergeron Respectivement président-directeur général de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal et directeur général de l’Alliance pour l’Est de Montréal, et 34 autres cosignataires*

À la suite du débat cette semaine concernant l’implantation du REM de l’Est, nous tenons à réitérer la grande vision de nos gouvernements lors de la signature de la Déclaration pour revitaliser l’est de Montréal, qui remonte à décembre 2018 : « Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal s’engagent à consolider une vision commune, intégrée et innovante pour le développement de l’est de Montréal et à entreprendre rapidement le grand chantier de revitalisation de l’est de Montréal dans un esprit de collaboration. » Celle-ci ne peut se matérialiser sans le déploiement d’une infrastructure majeure de transport collectif sur le territoire de l’est de Montréal.

Ainsi, l’analyse d’un projet tel que le REM de l’Est, bien qu’imparfait à l’heure actuelle, doit être effectuée de manière beaucoup plus stratégique et globale qu’une analyse de rentabilité sur le transport de personnes. Il faut également que la mobilité des travailleurs et des citoyens de l’est de Montréal revienne au cœur des préoccupations.

En effet, une telle infrastructure représente la future colonne vertébrale de la revitalisation urbaine du tiers de l’île de Montréal, en plus de favoriser l’inclusion territoriale grâce à la connexion de Rivière-des-Prairies, Montréal-Est ou Montréal-Nord, entre autres, aux arrondissements adjacents et au centre de l’île. Nous avons l’obligation de rompre l’isolement de ces arrondissements, de désenclaver nos quartiers et de repenser leurs aménagements. Nous avons la responsabilité de revitaliser l’est de Montréal et de contribuer à une prospérité durable pour tous les gens et toutes les organisations de ce territoire.

Les débats des derniers jours ne sont pas, selon nous, porteurs. Nous devons avoir une approche constructive et collaborative afin de faire avancer les projets de transport dans l’est de Montréal. Rappelons-nous les tribulations du prolongement de la ligne bleue, du SRB Pie-IX ou du boulevard Notre-Dame. Il est anormal de constater qu’un citoyen de Saint-Léonard doit prendre 49 à 58 minutes pour franchir moins de 16 km en transports en commun, alors qu’un autre de Saint-Anne-de-Bellevue fera plus du double de distance en moins de 33 minutes.

Dans la foulée des débats, nous prenons acte et saluons la volonté du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal d’investir de manière importante afin de favoriser l’intégration du projet du REM de l’Est. Toutefois, nous réitérons que ces derniers et CDPQ Infra doivent trouver les solutions nécessaires afin de doter l’est de Montréal d’une infrastructure de transport qui permettra la métamorphose du territoire, assurera une cohésion dans l’offre de transport collectif, aura un impact sur la santé des citoyens et contribuera à une prospérité durable et inclusive au bénéfice des citoyens et des citoyennes ainsi que des organisations de l’est de Montréal et de la métropole.

L’Est a assez attendu…

* Dimitri Tsingakis, Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM) ; Sarah V. Doyon, Trajectoire Québec ; Annie Bourgoin, PME MTL Est-de-l’Île ; Jean-François Lalonde, PME MTL Centre-Est ; Jean-François Fortin-Verreault, CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal ; Jonathan Roy, CDC de la Pointe-région Est de Montréal ; Karine Tremblay, CDC de Rivière-Des-Prairies ; André Brunelle, AIEM-Association industrielle de l’Est de Montréal ; Malika Habel, Collège de Maisonneuve ; Caroline Roy, ; Collège de Rosemont ; Sylvain Mandeville, Cégep Marie-Victorin ; Sylvain Cofsky, Innovitech Inc. ; Noushig Eloyan, Chambre de Commerce & d’Industrie Montréal Nord ; Julie Frappier, Mercier-Ouest Quartier en Santé ; Louis-Edgar Jean-François, Groupe 3737 ; Vanessa Sykes Tremblay, Vivre Saint-Michel en Santé ; Sabrina Fauteux, Concertation St-Léonard ; Jean-François Gosselin, CDEC Montréal-Nord ; Stéphane Ricci, Société de développement Angus ; Robert Lalancette, Concertation Anjou ; François Claveau, Corporation Mainbourg ; Elyes Chourou, Desjardins Entreprises – Est de Montréal ; Guy Nadeau, Desjardins Entreprises – Est de Montréal ; Guy Laganière, Groupe C. Laganière ; Jean-Philippe Alepins, SAT-Société des arts technologiques ; Benoist de Peyrolongue, Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve ; Denis Pelletier, Chambre de Commerce de la Pointe-de-l’Île ; Mathieu Huppé, BoulZeye, Pub & Attractions ; Joanne Paiement, Association des commerçants et professionnels du Vieux Pointe-aux-Trembles ; Joëlle Vincent, Viaconseil ; Antoine El-Khouri, Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île ; Yves Bellavance, Coalition Montréalaise des Tables de Quartier ; Greg Laflamme, Regroupement des industriels de Montréal-Nord ; Louis Fradette et François Minville, CycleCarbone Inc.