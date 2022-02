Une génération formidable est en route.

Cette pandémie oblige à revoir les fondements de ce que nous sommes, ce que nous faisons et aussi pourquoi. Des appels à l’aide et à de la clarté fusent de toute part. Du découragement s’exprime, mais aussi une invitation à réaffirmer haut et fort ce que doit être la place du théâtre dans notre monde.

Frédéric Dubois Directeur du programme d’interprétation et directeur artistique de la section française, École nationale de théâtre du Canada

Le milieu culturel discute publiquement des frontières entre divertissement et art, des envies puissantes de se tenir debout émergent. On n’a jamais autant lu, dans les médias, d’articles qui plaident la cause des artistes et de leur rôle fondamental dans notre société.

Dans notre École, les responsables des programmes assistent jour après jour à des éclats créatifs exceptionnels. Dans la tourmente se pointent des élans d’humanité touchants, chavirants. L’affirmation est au cœur de chaque geste de nos élèves. Il y a de leur part une envie flagrante d’être et de devenir artistes. Et aujourd’hui, nous ressentons le besoin de nommer toute l’admiration qui nous traverse.

Rien n’est simple.

Rien n’est parfait.

Les débats à faire sont prenants.

Le quotidien pèse. Mais plusieurs fois par semaine, au détour d’une présentation, d’une conversation, quelque chose de plus grand que nous apparaît : cette envie folle de se dépasser, le désir profond et assuré d’exister, de croire.

Depuis janvier seulement, au cœur d’une nouvelle vague, à huis clos, des textes ont été écrits et entendus, porteurs d’univers ludiques, politiques, intimes. Des ateliers de création ont été présentés, et chaque soir était nouveau, chaque vision était engagée, singulière. Nous avons vu des propositions scénographiques naître. Elles sont solides, belles, détaillées.

Nous sommes privilégiés de vivre tout cela dans la tourmente, nous le savons et nous le savourons. Nous vivons ce que réclame tout le monde : être ensemble. Nous sommes solidaires avec notre milieu, nous sommes en accord avec ses revendications d’avoir un plan de fonctionnement clair. Et aujourd’hui, notre missive vise à laisser passer un peu de lumière.

Une génération formidable est en route.

Elle nous inspire.

Elle nous déroute.

Elle nous bouscule.

Elle est inquiète de la suite, mais nous savons que dans le doute, elle avance.

Et nous espérons qu’ensemble, nous saurons l’accueillir. Il le faut.

Soyons fous et profitons du momentum pour changer nos manières de pratiquer le métier. Ce faisant, faisons de la place pour tout le monde. La génération qui vient a des idées et des clés.

Ouvrons-lui la porte.