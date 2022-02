Depuis quelque temps déjà, on parle au Québec d’une taxe à imposer aux non-vaccinés afin de les inciter à se faire vacciner. Bien que les détails ne soient pas encore connus, cette taxe semble déjà mal conçue et dans la lignée d’un interventionnisme toujours croissant et malsain dans la vie des citoyens.

Marcel Boyer Professeur émérite de sciences économiques, Université de Montréal

Face à la pandémie COVID-19 et conformément aux principes sous-jacents à notre système de santé, il faudrait, pour inciter tout le monde à adopter des comportements prudents, imposer une contribution personnelle (déductible, ticket modérateur, taxe santé) à tous les hospitalisés de la COVID-19. Le discours du gouvernement devrait être le suivant.

« Chers citoyens. Dans le cas actuel d’une pandémie généralisée et facilement transmissible, vos comportements ont des effets significatifs non seulement sur vous mais aussi sur vos concitoyens, considérant en particulier les limites de notre système de santé. Afin de favoriser le mieux-être de tous dans un contexte difficile et exceptionnel, votre gouvernement propose la mise en place d’une contribution personnelle qui sera exigible si vous êtes infectés par la COVID-19 et que votre état de santé requiert une hospitalisation.

« La proposition de votre gouvernement est la suivante. Si vous devez être soigné à l’hôpital en raison de la COVID-19, vous devrez couvrir vous-même 100 $ par jour en hospitalisation conventionnelle et 300 $ par jour en soins intensifs, avec un maximum 4500 $ par an (les montants sont indicatifs). »

« Considérant cela, c’est à vous d’être plus ou moins prudent pour éviter une infection à la COVID-19. C’est à vous de suivre ou non les recommandations de la Santé publique. Ces recommandations visent à vous informer des risques associés à différentes décisions et activités, tels un confinement volontaire, une vaccination complète, une visite au restaurant, une sortie pour un spectacle, une visite au gym, la pratique de sports, un match au Centre Bell, etc. Vous pouvez vous-mêmes prendre vos décisions et faire vos choix.

« Les recommandations de la Santé publique ne sont pas des mandats ni des obligations. La couverture partielle des coûts de votre hospitalisation est un incitatif raisonnable à adopter librement les bons comportements personnels, familiaux et sociaux, tout comme les amendes pour vitesse excessive incitent les conducteurs à respecter les limites. Les fournisseurs de services tels les restaurants, les salles de spectacle et les lieux de culte, de sport, ou d’étude, seront tout autant incités à vous offrir des environnements COVID-19 sécuritaires pour bénéficier de votre présence et participation. Il vous revient de demander ou d’exiger, le cas échéant, de tels environnements. On peut atteindre les mêmes objectifs sociaux par incitations plutôt que par coercition.

« Par exemple, si vous décidez de ne pas être vacciné, sachez que le risque d’hospitalisation conventionnelle et d’hospitalisation en soins intensifs augmente significativement si vous attrapez la COVID-19. Les données françaises⁠1 indiquent que la probabilité d’une hospitalisation COVID-19 est, pour les non-vaccinés, huit fois plus élevée en hospitalisation conventionnelle et quatorze fois plus élevée en soins intensifs que pour les vaccinés ayant reçu trois doses. Les données de l’Alberta montrent que, pour la population de 5 ans et plus, la probabilité d’une hospitalisation-COVID-19 en soins intensifs est, pour les non-vaccinés, 41 fois plus élevée que pour les vaccinés ayant reçu trois doses et 12 fois plus élevée que pour les vaccinés ayant reçu deux doses.

« La Direction de la santé publique, entre autres sources d’information, vous fournit d’autres exemples concernant diverses décisions que vous pouvez prendre ou non et diverses activités que vous pouvez pratiquer ou non pour éviter d’attraper la COVID-19. C’est similaire à l’information sur les risques que pose pour vous, votre famille et la société votre pratique de sport à risque plus ou moins grand que sont le ski, le hockey, le bobsleigh, la moto, la motoneige, etc. À vous de décider de vos comportements individuels, familiaux et de groupe, sur la base des informations sur les bienfaits et risques associés. »

Ainsi, le gouvernement s’assure que tout le monde est traité de manière similaire, que la liberté de comportement est maintenue ou rétablie, que les restrictions sanitaires sont des recommandations et non des mandats et obligations. Tout repose sur la qualité et la crédibilité de l’information transmise aux citoyens quant aux risques associés à leurs comportements et décisions.