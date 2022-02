Tout le monde sait ce qu’est l’âgisme, mais plusieurs considèrent que « ce n’est pas si grave ». En fait, l’âgisme est profondément ancré dans notre société. Dans son Rapport mondial sur l’âgisme⁠1, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’une personne sur deux aurait des attitudes âgistes. La discrimination fondée sur l’âge influence nos valeurs sociétales, nos priorités, nos décisions stratégiques et nos programmes d’allocation.

John Muscedere et Alex Mihailidis Respectivement chef de la direction du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées et chef de la direction du Réseau canadien axé sur les technologies de vieillissement AGE-WELL*

L’âgisme influe également sur les systèmes qui orientent le processus de vieillissement, ce qui a une incidence majeure sur la capacité des gens à vieillir en santé. Si nous sous-estimons les personnes âgées, allons-nous privilégier des initiatives qui sont directement à leur avantage ? Les gouvernements s’engageront-ils à établir une approche coordonnée du vieillissement sain et à y investir des sommes importantes ?

Dans la prochaine décennie, une personne sur quatre au pays aura 65 ans ou plus. Présentement, le nombre de personnes âgées dépasse celui des enfants de 14 ans et moins, et l’on prévoit que cette tendance va se poursuivre dans les décennies à venir. De plus, une proportion croissante de la population âgée sera composée de personnes de 80 ans et plus. En matière de services sociaux et de soins de santé, le Canada fera face à des défis de taille auxquels il devra s’attaquer sérieusement.

L’approche actuelle n’est pas viable. Déjà mis à l’épreuve, nos systèmes de santé et de services sociaux ne pourront répondre aux besoins d’une population vieillissante en croissance rapide, qui recourt plus fréquemment aux services de santé et nécessite des soins plus avancés.

Il faut absolument réenvisager le processus de vieillissement.

Plutôt que de voir les aînés comme des personnes dont il faut prendre soin, le Canada doit les considérer comme des membres actifs et précieux de la société, car c’est ce qu’ils et elles sont.

À preuve, les Canadiens âgés contribuent grandement à notre économie en versant des milliards de dollars en dons de charité et encore davantage en faisant du bénévolat. Les personnes âgées contribuent aussi à l’économie par leur travail rémunéré. Elles représentent 4,5 % de la population active canadienne et leurs nombreuses années d’expérience font d’elles des membres chevronnés de la main-d’œuvre canadienne.

Cependant, pour pouvoir faire de telles contributions, les personnes âgées doivent être en bonne santé. Il est donc primordial d’adopter à l’égard du vieillissement une approche proactive axée sur le maintien prolongé d’une santé et d’une autonomie optimales.

Promouvoir un vieillissement sain

Il est temps que le Canada concentre ses efforts et investisse davantage dans les initiatives en matière de vieillissement sain, y compris dans les innovations en services sociaux, soins de santé et technologies. C’est la clé pour améliorer la qualité de vie des Canadiens âgés et pour réduire le nombre de personnes requérant des soins de longue durée.

Plus de 80 % des décès liés à la COVID-19 au Canada se sont produits dans des établissements de soins de longue durée, comparativement à une moyenne de 38 % dans les autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; c’est une déplorable tragédie nationale.

La coordination des efforts entre les diverses organisations constitue un autre moyen important de favoriser le changement. En visant des objectifs communs et complémentaires, nous pourrons accomplir bien davantage qu’en travaillant isolément.

*John Muscedere est professeur en médecine intensiviste à l’Université Queen’s ; Alex Mihailidis est titulaire de la chaire de recherche Barbara G. Stymiest en technologies de réadaptation à l’Université de Toronto et à l’institut de recherche KITE du Toronto Rehab-University Health Network.