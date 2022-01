Le théâtre est un muscle politique

L’automne dernier, je n’avais pas envie d’aller au théâtre, même si j’en avais l’occasion. Ce n’est pas parce que j’avais peur d’attraper la COVID-19. Pour ce que j’en savais, une salle de spectacle n’avait jamais été un foyer d’éclosion. Les mesures sanitaires ne m’effrayaient pas, bien que j’avais tendance à asphyxier sous mon masque. Non, si je n’avais pas envie d’aller au théâtre, c’est que le muscle qui fait que j’ai envie de me rassembler avec les autres et d’être en leur présence ne répondait plus.