Nous avons demandé à différentes personnalités ce qu’elles souhaitaient trouver dans leur bas de Noël cette année.

Claudel Pétrin-Desrosiers Médecin, présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement

Cette année, je nous souhaite de passer plus de temps en nature et de nous laisser nous émerveiller par ce qu’elle offre.

J’ai passé une bonne partie de mon été à éplucher des dizaines et des dizaines d’articles scientifiques portant sur les bienfaits de l’exposition à la nature pour la santé humaine. J’approchais la fin d’une maîtrise en environnement, et j’étais à quelques mois de commencer ma pratique en tant que médecin de famille. Je cherchais, d’une certaine façon, une manière de conjuguer un engagement soutenu pour le climat et mon nouveau rôle clinique en tant que la « médecin de tout le monde ». Ce que j’y ai découvert m’a fascinée.

La liste des bienfaits de la nature pour notre santé est longue. Très longue. Je suis même prête à dire qu’il n’existe pas une pilule aussi efficace.

Après seulement 15 minutes en nature, notre fréquence cardiaque diminue, tout comme les niveaux sanguins de l’hormone du stress, le cortisol. Des séjours réguliers dans des espaces verts et bleus à proximité de notre domicile tendent à augmenter notre sentiment global de bien-être. De plus, être en contact avec la nature encourage l’activité physique régulière, peut ralentir le déclin cognitif chez les plus âgés d’entre nous et est un facteur positif de réussite scolaire chez nos plus petits. Dans les quartiers, la présence d’îlots de verdure peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort.

Redonner l’espace d’être à la nature et s’y (re)connecter de façon plus régulière peut amener un apaisement, nous aider à nous réconcilier avec ce monde en changement, et nous donner l’énergie nécessaire pour redoubler d’ambition dans nos efforts pour la protection de la biodiversité et l’adaptation climatique.

Et le plus beau dans tout ça ? La nature est partout.

Ce sont nos parcs en milieu urbain, nos étendues d’eau, nos montagnes et nos forêts. C’est du ski de fond sur le mont Royal, du patin sur un cours d’eau glacé, une ballade dans un parc national, un regard sur le majestueux fleuve.

Je suis convaincue, plus que jamais, que nous gagnerions énormément à simplement prendre le temps d’être dans la nature, de nous y reposer, d’en profiter pour nous offrir une pause dans nos trains de vie de fou.

Malheureusement, la nature est mise sous pression avec les projets de développement immobilier, portuaire, industriel, et j’en passe. Nous avons trop souvent tassé la nature de nos milieux de vie et de nos communautés – nous l’avons distanciée de notre propre existence. Il est temps que ça change.

Pour cette nouvelle année, je vous propose donc cette résolution, toute simple : passer du temps dans la nature, à coups de 20 à 30 minutes, pour un total de deux à trois heures par semaine.

À l’instar d’autres résolutions antérieures que j’ai réussi à camoufler, je prends l’engagement aujourd’hui, devant vous et par ces mots, de faire de ce contact avec la nature un pilier de ma propre santé physique et mentale. Je vous invite à faire de même.

Et au nom de notre santé à tous – en 2022, offrons-nous la protection de nos espaces naturels, permettons-leur de fleurir et profitons-en avec nos proches, pleinement et en tout respect.