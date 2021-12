Opinions

Troisième lien

Un débat plus raisonnable s’impose

On entend toute sorte de choses sur la nature contreproductive du projet de lien sous-fluvial entre Québec et Lévis, particulièrement de la part des médias montréalais et des groupes de pression environnementaux. Ce projet irait à l’encontre des mesures à prendre pour diminuer l’impact des changements climatiques en favorisant une augmentation des émissions des gaz à effet de serre (GES) plutôt qu’en les réduisant. Les arguments avancés tiennent plus souvent de la rhétorique partisane et de la théorie que de la pratique urbanistique. Une approche plus réaliste permettrait de situer le débat à son juste niveau.