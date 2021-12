Opinions

L’aérospatiale, secteur créateur de richesse et de fierté

Le constructeur Saab a l’intention de s’installer à Montréal et de créer ici 3000 emplois s’il obtient le contrat d’approvisionnement des avions de chasse de l’Aviation royale canadienne. Pour l’entreprise suédoise, ce choix repose sur le fait qu’on retrouve au Québec une main-d’œuvre hautement qualifiée dans les domaines de l’aérospatiale et de la défense, ainsi que des partenaires, fournisseurs et chercheurs de grande compétence en aérospatiale.