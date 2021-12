Opinions

Une révision de Catherine Therrien

Quand l’autorité du prof est sapée par la bien-pensance !

On sort inquiet et admiratif du visionnement du film Une révision, de Catherine Therrien : inquiet, car il décrit fort bien une dérive du système d’éducation ; admiratif, car la réalisatrice a fait preuve de courage en dénonçant cette nouvelle idéologie qui veut que les élèves (ou étudiants) aient toujours raison, car ce sont des clients qu’on doit satisfaire, eux et leurs parents.