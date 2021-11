Opinions

Pénurie de main-d’œuvre

Remettre en marche le moteur manufacturier du Québec

On retrouve en Chaudière-Appalaches la plus forte création de richesse manufacturière par habitant au Québec. Également, c’est la troisième région manufacturière en importance pour ce qui est de la production de biens et la troisième ayant la plus forte croissance depuis 2014. Parallèlement, comme presque partout ailleurs au Québec, elle subit un déclin de sa population active depuis maintenant 10 ans et risque de voir cette situation perdurer jusqu’en 2030.