Le Canadien avait gagné ce soir-là, mais Adam (nom fictif) est rentré tout de suite après le match. D’habitude, il chille toujours un peu au bar sportif du coin, histoire de socialiser, car essayer de parler au monde lui fait du bien !

Il est arrivé à la maison en courant, sans même enlever ses bottes ni son manteau en me lançant : « Tata, c’est qui, Jérémy ? »

Sa question m’a glacée ! J’ai tout de suite compris ce que son visage, qui ne sait pas trop interpréter les émotions, voulait dire !

Moi : Dis-moi pourquoi, d’abord.

Adam : Ben, j’étais au bar et je regardais le match en prenant des notes sur mon ordi pour mon article, puis il y a un gars saoul qui m’a pointé du doigt et qui a crié en riant : « C’est lui, Jérémy, c’est lui, Jérémy ! » Les gars assis à côté de moi, que je ne connais même pas, se sont levés et voulaient me frapper… Je n’ai rien compris, mais ça m’a fait du bien de voir des gens que je ne connais pas prendre ma défense !

Moi : (En essayant de garder mon calme et de cacher mon désarroi.) Puis, ils l’ont sorti du bar ?

Adam : Ben non, les propriétaires ont décidé de pas le sortir du bar. La barmaid m’a dit que c’est un bon client, il se saoule tous les soirs… Ça faisait quand même bizarre de continuer à regarder le match avec ce gars qui continuait à me regarder !… Alors, c’est qui, Jérémy ?

J’ai essayé d’expliquer qui est Jérémy à un jeune qu’on a élevé sans vraiment lui dire qu’il était différent. Un jeune qui rêve de devenir journaliste sportif même si toute la réalité lui renvoie sa différence en pleine face !

Je m’enfargeais dans mes explications quand il m’a arrêté… « Bon, ça va, j’ai compris ! »

Moi : Comment tu te sens après tout ça ?

Adam : Tu sais, c’est depuis le primaire qu’on me traite de tous les noms… Aujourd’hui, ça ne me fait plus rien, je voulais juste terminer de voir le match et écrire mon article !

Il retourne dans sa chambre pour peaufiner ses notes et essayer de terminer son article pour l’envoyer à un site internet sportif dans le but de se faire publier. Rien ne l’arrête ! Il compte bien se faire un portfolio pour se trouver un job dans les sports… même si le système scolaire a voulu nous convaincre à un très jeune âge qu’il ne pouvait pas apprendre ni terminer ses études !

Le ti-chou retourne dans sa chambre comme pour nous donner une énième leçon : ce n’est pas lui qui va mal, mais bien notre société !

« Si vous n’aimez pas mon humour, venez pas dans ma cour », a déclaré Mike Ward après le jugement de la Cour suprême dans l’affaire de l’humoriste et de Jérémy Gabriel.

Mike Ward, on n’a même pas besoin de regarder votre humour, vous venez cogner aux portes des jeunes « différents » désormais !

Vous avez créé une armée de Mike Ward décomplexée dans la vie de tous les jours et dans les médias sociaux où rire des jeunes « handicapés » est devenu banal !

Moi qui me disais que notre monde avait évolué et qu’aujourd’hui, on ne pouvait plus se permettre de faire des blagues diffamatoires sur les Noirs, les juifs, les autochtones, les handicapés, les femmes (oups ! on en fait encore un peu), les musulmans (non, eux, on en fait plein, il ne reste qu’eux)… Et puis, vient ce jugement de la Cour suprême qui nous a tous surpris ! Les juges ont décidé qu’il n’y avait pas eu de discrimination dans les blagues de Mike Ward même s’il avait fait plusieurs blagues sur le jeune artiste, notamment sur sa déformation physique… au point de raconter qu’il avait tenté de le noyer, mais qu’il n’était pas « pas tuable » ! Un spectacle d’humour présenté à 230 reprises en trois ans.

Jérémy Gabriel avait alors entre 10 et 13 ans, ces blagues de mauvais goût ont poussé le jeune artiste à s’isoler dans la détresse et même à avoir des pensées suicidaires.

Mais tout cela n’est pas si important devant l’appétit gargantuesque de Mike Ward de faire rire, même en ciblant les personnes en situation de vulnérabilité… un détail banal dans l’humour noir de Ward !

Dans sa vidéo après le verdict, Mike Ward disait aussi que cette poursuite, qui a duré 10 ans, lui a fait prendre du poids, il ne se trouve plus aussi beau qu’avant ! Je vais me permettre de faire de l’« humour noir à la Ward » : tiens donc, vous ne vous trouvez plus aussi beau ? Essayez de passer une journée dans le corps d’un Jérémy qui se fait harceler ou regarder de travers à longueur de journée, vous comprendrez peut-être que votre humour noir n’est pas toujours drôle !