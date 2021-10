Nous sommes le mercredi 25 août, en après-midi ; le soleil est encore haut dans le ciel. L’indice humidex atteint les 40 degrés, malgré l’automne qui approche à grands pas.

Andrew Lutfy Président et chef de la direction, Carbonleo

En tant que nouveau grand-papa qui s’adapte avec joie à la nouvelle réalité du télétravail, je planifie une sortie avec ma petite-fille de 5 mois.

Je suis arrivé et je l’ai trouvée dans une jolie robe de soleil délicate, souriante en me reconnaissant. Les bras et les jambes bougeant de façon erratique alors qu’elle était allongée sur le dos, elle était heureuse, et moi aussi.

Enfants, nous vivons dans un monde de premières expériences. En vieillissant, les premières sont de plus en plus rares.

Cela fait un bon moment pour moi, mais aujourd’hui, ça sera une journée de premières, et pas seulement pour elle, mais pour moi aussi.

Aujourd’hui, en ce doux après-midi, c’est la première fois que je vais me promener avec ma fille et ma petite-fille.

Bébé dans la poussette… maman qui la pousse… moi, à leurs côtés, fier et attentif.

Nous nous promenons le long d’une rue bordée d’arbres, souriant aux passants occasionnels. C’est un moment doux, parfait.

Mais, en cette journée de premières, je commence bientôt à vivre le cauchemar urbain auquel nous sommes tous souvent confrontés. En nous approchant de la rue Sherbrooke, l’anxiété s’installe. Les voitures, les camions et les vélos circulent autour de nous, se partageant l’espace que nous appréciions paisiblement quelques instants plus tôt.

Ce moment me fait prendre conscience à quel point il est insensé de vouloir recréer ce concept urbain où tout a été pensé en fonction de l’automobile.

La réalité est qu’aucun aménagement n’a été réfléchi à cet endroit, mais qu’il s’agit plutôt d’une évolution des 100 dernières années sans vision d’ensemble réelle de l’aménagement.

Avoir la volonté d’offrir mieux à mes enfants et à mes petits-enfants me guide dans la nouvelle mouture de notre projet Royalmount : une cité 100 % piétonne et durable ; un aménagement réfléchi et orienté sur le transport actif. Un endroit où il fait bon vivre, travailler et jouer, un projet dans lequel le commercial et le résidentiel cohabitent et où les infrastructures sont en place pour se déplacer facilement et de manière sécuritaire.

On parle ici d’un aménagement axé principalement sur les besoins des piétons ou d’un Super POD (pedestrian-oriented development) de classe mondiale, pour lequel nous avons sollicité l’avis d’experts locaux et étrangers, et qui nous permet de proposer un projet qui a obtenu l’appui de la majorité silencieuse. En effet, 70 % des mémoires qui ont été soumis à la Ville de Mont-Royal dans le cadre des consultations publiques étaient positifs. Les résultats de sondages vont dans le même sens et nous laissent croire que nous sommes sur la bonne voie.

Je le dis avec la plus grande sincérité : nous menons ce projet avec la conviction et le désir profond de faire de ce lieu un lieu meilleur. Et je sais que ça vient avec un sens aigu des responsabilités. Une responsabilité envers toutes les parties prenantes.

Trois ans après avoir présenté une première mouture du projet, nous sommes choyés que plus de 2000 résidants et 70 groupes communautaires, ainsi que des représentants élus de la Ville de Mont-Royal, de la Ville de Montréal et de la province de Québec, nous soutiennent dans notre recherche de solutions à des défis complexes de développement et d’aménagement intelligent. Ce serait naïf de penser que d’autres doutes et d’autres défis ne se présenteront pas en cours de route. Lorsqu’ils arriveront, nous serons à l’écoute et nous trouverons des solutions ensemble. C’est ma promesse.