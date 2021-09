La pandémie a mis en lumière d’importants enjeux liés à la place réservée aux aînés dans la société, aux conditions de vie précaires de plusieurs et aux négligences ayant mené aux récentes tragédies. Le voile a été levé sur les conditions d’hébergement déplorables et l’impératif de combler les lacunes observées fait désormais consensus.

Mylène Drouin et Paule Lebel Respectivement directrice de santé publique de Montréal et médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, et trois autres signataires*

La crise a également mis en relief les conditions de vie et les besoins non comblés des personnes aînées qui, pour la grande majorité (9 aînés sur 10), vivent dans la communauté de manière autonome.

Alors que se déroule la campagne électorale municipale, la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal lance un appel pressant aux candidats en faveur d’un engagement formel à mettre en place des initiatives durables permettant à la population aînée de la métropole d’y vivre en bonne santé. Les projections indiquent qu’en 2041, il y aura près d’un demi-million de personnes âgées de 65 ans et plus à Montréal.

À Montréal, les équipes de santé publique sont mobilisées auprès de la population aînée et contribuent à la mise en œuvre d’interventions durables.

Nos données démontrent clairement que d’importantes disparités socio-économiques, des inégalités de toutes sortes se retrouvent au sein de la population aînée, notamment en matière de santé physique et psychologique, de pauvreté ou d’isolement social.

Plusieurs sont également confrontés à des conditions de logement inadéquates ainsi qu’à des difficultés d’accès aux transports, aux ressources et aux services essentiels qui répondent à leurs besoins. En collaboration avec différents partenaires, la DRSP contribue à des actions concertées visant à favoriser la participation sociale, la prévention des chutes, la lutte contre la maltraitance et l’aménagement urbain sécuritaire.

Les instances municipales ont le rôle de soutenir des interventions de proximité permettant aux aînés de s’épanouir dans la communauté. Comme le préconisent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Nations unies dans la proposition sur la Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030, des actions concertées doivent être déployées pour que les années de vie gagnées puissent être vécues en dignité et en santé. Des mesures permettant d’éliminer la discrimination basée sur l’âge (âgisme) et de répondre aux besoins multiples et diversifiés de la population aînée sont nécessaires pour contribuer à l’échelle municipale à l’atteinte de ces objectifs.

Dans tous les arrondissements, il est primordial de déployer pleinement l’approche Municipalité amie des personnes aînées qui contribue à l’intégration et à leur participation à la vie familiale, communautaire et citoyenne.

Il importe que les candidats et candidates à la mairie de Montréal s’engagent activement pour assurer le vieillissement en santé à travers des actions concrètes, telles que :

– créer un registre des personnes aînées isolées et vulnérables afin de les rejoindre rapidement dans des contextes de mesures d’urgence et sanitaires (par exemple : pandémie) ou liés aux changements climatiques (ex. : canicule, verglas, inondations) ;

– améliorer l’offre de participation sociale de proximité pour les personnes aînées par des activités stimulantes sur les plans physique, intellectuel ou social (ex. : club de marche, jardinage collectif, partage de repas) ;

– soutenir des activités intergénérationnelles permettant des rapprochements intra et interculturels (ex. : mentorat, partage d’expérience, transmission orale des évènements historiques et migratoires propres aux différentes communautés) ;

– poursuivre l’aménagement urbain et des parcs, favorable à la marche, dans tous les quartiers, en tenant compte de l’accessibilité universelle ainsi que des besoins spécifiques des personnes aînées (ex. : des parcours de marche avec bancs et pare-soleils, passages piétonniers adaptés, indications et signalisation claires).

Il est essentiel que les partis municipaux, non seulement s’engagent auprès des personnes aînées, mais fassent également preuve d’audace. La Direction régionale de santé publique poursuivra son implication avec la Ville de Montréal et les villes liées, pour assurer une place aux aînés permettant un vieillissement en santé au sein d’une société ouverte, solidaire et plurielle !

* Cosignataires : Réjean Hébert, gériatre et médecin-conseil en santé publique ; Barbara Fillion, ergothérapeute en santé publique ; Marie-Chantal Gélinas, ergothérapeute en santé publique