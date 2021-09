(Kelowna, Colombie-Britannique) La campagne électorale de 2021 est marquée par une participation accrue de divers groupes populaires. Ceux-ci chambardent les évènements prévus aux calendriers politiques, forçant parfois leur annulation, et tentent de mettre leurs priorités à l’avant-scène de la campagne.

Maxime Héroux-Legault Professeur de science politique à l’Université de la Colombie-Britannique

Bien que de tels mouvements ne soient pas nouveaux, ils semblent particulièrement actifs lors de cette campagne. Plusieurs marches ont été organisées en appui aux deux Michael, prisonniers en Chine. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, a été attaqué par un individu qui lui a craqué un œuf sur la tête à Saskatoon, en Saskatchewan. Plusieurs manifestations ont eu lieu à la grandeur du Canada au sujet de la vaccination et des possibles conséquences qui pourraient affecter ceux qui ne se font pas vacciner. De plus, une barrière a été dressée à Fairy Creek, en Colombie-Britannique, où des manifestants s’opposent à la coupe de forêts anciennes. Ce billet s’intéresse à ces deux derniers mouvements, particulièrement actifs dans la province.

Passeport vaccinal ou pas ?

La Colombie-Britannique a annoncé l’adoption d’un passeport vaccinal pour le lundi 13 septembre. Il sera requis pour accéder à plusieurs services, comme aller au restaurant, au cinéma, et s’entraîner dans un gym. La directrice de santé publique Bonnie Henry a également annoncé que les employés des centres de soins de longue durée devraient aussi obligatoirement être vaccinés dès la mi-octobre. C’est dans ce contexte que les manifestations contre le passeport vaccinal ont émergé. Dans la dernière semaine, des manifestations ont eu lieu aux hôpitaux de Vancouver, Kelowna, Kamloops, Victoria, Prince George et Nanaimo. Plus de 5000 manifestants étaient présents à Vancouver seulement. Les manifestations étant organisées près d’hôpitaux, elles ont eu des répercussions sur les services, notamment en ralentissant l’arrivée d’ambulances et en rendant plus difficile l’accès à l’hôpital pour les patients. En réponse, le ministre de la Santé, Adrian Dix, a condamné les manifestations. Toutefois, l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique a rappelé que manifester est un droit fondamental détenu par tous les Canadiens.

Ces enjeux touchent d’abord et avant tout à la politique provinciale, mais ils ont des conséquences évidentes sur la campagne électorale fédérale en cours. Les libéraux et les néo-démocrates ont adopté une approche forte sur cette question. Par exemple, les libéraux ont décidé qu’il serait nécessaire d’être vacciné pour travailler dans la fonction publique fédérale et pour voyager entre les provinces dans un mode de transport dépendant du gouvernement fédéral, comme un avion, un train, ou un autobus. En contrepartie, les conservateurs encouragent les gens à se faire vacciner, mais ne proposent pas de pénaliser ceux qui ne sont pas vaccinés. Cette différence pourrait influencer le vote, qui aura lieu une semaine seulement après l’adoption du passeport vaccinal dans la province.

Le blocus de Fairy Creek

Un autre enjeu, plus local, touche la région de Fairy Creek. Il touche à la coupe de forêts anciennes de la Colombie-Britannique. Cet enjeu complexe inclut plusieurs acteurs, dont la province, le gouvernement fédéral, trois Premières Nations, l’entreprise Teal-Jones, ainsi que les manifestants. Ceux-ci opposent un blocus à l’entreprise depuis un an, l’empêchant d’exploiter les ressources de la région. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a approuvé une injonction contre les manifestants, et la Gendarmerie royale du Canada travaille à leur évacuation. Plus de 840 arrestations ont été effectuées jusqu’à présent, mais le blocus des manifestants demeure. Celui-ci perdure malgré le fait que les chefs élus par les nations autochtones de la région aient signé un accord avec la province concernant l’exploitation de la forêt et aient demandé aux manifestants de quitter les lieux. L’industrie forestière est l’industrie manufacturière la plus importante de la province et rapporte des milliards chaque année, dont des millions en redevances pour le gouvernement provincial. Des manifestations en appui au blocus ont aussi eu lieu à Vancouver et Victoria.

Quel effet aura ce mouvement populaire sur l’issue du vote fédéral ? Difficile à dire. Les libéraux ont promis lors de la campagne de protéger les anciennes forêts de la Colombie-Britannique. On pourrait donc croire qu’ils sont les plus à même de profiter de ce mouvement. Toutefois, le mouvement dure depuis plus d’un an, et le gouvernement libéral n’a pas agi pour aider les manifestants durant cette période. Par ailleurs, l’achat du pipeline Trans Mountain par le gouvernement libéral remet en question sa crédibilité environnementale. Les néo-démocrates pourraient être un choix plus judicieux, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, auquel s’opposent les manifestants, est justement un gouvernement néo-démocrate. Cela signifie qu’il pourrait être difficile pour les néo-démocrates fédéraux de prendre le parti des opposants sans nuire à sa contrepartie provinciale. Le plan conservateur ne promet pas de protéger les forêts anciennes, et il est peu probable que le parti bénéficie du vote environnemental. En fin de compte, le Parti vert pourrait profiter de ce mouvement, ce qui pourrait aider le parti à conserver ses deux sièges en Colombie-Britannique.