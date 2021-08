Le 6 juillet dernier, le gouvernement fédéral annonçait son intention de procéder aux premières étapes de préparation du processus d’approvisionnement pour le projet de train à grande fréquence (TGF) entre Québec et Toronto, proposé et développé par VIA Rail. Bien que notre projet fasse l’objet d’un large consensus, il est essentiel de rappeler son importance pour l’avenir du rail passager au Canada, ainsi que ses bénéfices à court et à long terme pour les collectivités, l’économie et l’environnement.

Cynthia Garneau Présidente et chef de la direction, VIA Rail Canada

En 2019, VIA Rail a enregistré un achalandage de plus de cinq millions de passagers, un record des 30 dernières années. Or, nous approchons les limites de notre potentiel à servir la demande grandissante pour un mode de transport durable. Depuis plus de 40 ans, les trains de VIA Rail circulent sur des voies qui appartiennent à des compagnies de trains de marchandises. En effet, VIA Rail ne possède que 3 % de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle elle opère. Cela a pour effet de limiter nos accès, ce qui affecte directement la fréquence de passage, les horaires, le nombre de voitures par trains et la ponctualité des services que nous pouvons offrir. De plus, les rails n’ont pas été conçus pour optimiser la circulation des trains de passagers, ce qui limite la vitesse à laquelle nous pouvons amener nos utilisateurs à leur destination.

Pour faire face à ces défis, VIA Rail a donc proposé en 2016 un projet d’envergure qui consiste à mettre à niveau et à construire des voies ferrées qui seront destinées au transport de passagers, ce qui permettra de continuer à faire augmenter le nombre de Canadiens qui choisiront ce mode de transport plus durable.

Plus de collectivités desservies

Grâce à ce nouveau réseau de plus de 1000 km, le TGF reliera plus de collectivités entre elles et aux grands centres urbains, ainsi qu’à leurs réseaux de transport collectifs et leurs aéroports internationaux. Conforme à notre mission, notre vision et nos valeurs, cette nouvelle solution de mobilité durable transformera donc la façon de se déplacer des générations actuelles et futures en offrant plus de départs quotidiens, des temps de parcours réduits et une ponctualité grandement améliorée.

En outre, le TGF aura un apport économique important, non seulement pendant sa période de construction alors que des milliers d’emplois seront créés, mais aussi tout au long de sa durée de vie puisque le TGF contribuera à la mobilité des travailleurs et au développement économique et touristique.

Il est également important de noter que les bénéfices de ce projet ne se limiteront pas aux passagers qui voyageront sur ces nouvelles voies réservées. En effet, le TGF permettra de transformer des villes que nous desservons déjà, comme Drummondville et Kingston, en carrefours de transport régionaux et d’offrir aux collectivités entre Toronto–Kingston–Montréal–Drummondville–Québec de meilleurs horaires et des services adaptés.

Le TGF, un réseau électrique durable

Les résultats impressionnants enregistrés en 2019 sont un signal fort indiquant que les Canadiens croient en la mobilité durable. Il était donc impensable de ne pas emboîter le pas vers un réseau plus vaste et plus écoresponsable à travers un projet de transport en mode électrique. Outre les avantages socio-économiques que le TGF présente pour les usagers, son réseau sera donc presque totalement électrifié, ce qui en fera l’un des moyens de transport les plus respectueux de l’environnement.

Nous estimons que le TGF réduira les déplacements interurbains en voiture et contribuera significativement à abaisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la congestion routière.

Un projet structurant pour le Canada

L’avènement du TGF est un élément crucial pour le futur de la mobilité durable et pour le développement d’un réseau de transport collectif intégré et adapté aux besoins des collectivités comprises dans la région la plus densément peuplée du pays.

Projet durable, structurant, socialement équitable et générateur de croissance, il est donc le fruit d’une réflexion élaborée et informée par plus de 40 ans d’expertise en service de rail passager.

Le rail a permis de développer le Canada, de rapprocher des collectivités et de dynamiser l’économie d’un océan à l’autre. Le TGF s’inscrit dans cette lignée, car, au-delà des défis opérationnels auxquels nous faisons face, ce projet a été conçu en tenant compte des réalités des régions qu’il servira.

Le moment est venu de réimaginer la façon dont nous faisons voyager les passagers d’aujourd’hui et de demain.