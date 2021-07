Le 6 juin dernier, une promenade dans un parc à London, en Ontario, a fini dans un bain de sang, comme le 29 janvier 2017, une prière dans une mosquée à Québec avait fini aussi tragiquement.

Hassan Guillet Hassan Guillet Imam, ingénieur et avocat à la retraite, membre de la Table interreligieuse de concertation au Québec

Dans les deux cas, les tueurs ne connaissaient pas leurs victimes. Ils les ont choisies au hasard pour la simple raison qu’elles étaient musulmanes. Nier l’existence de l’islamophobie dans ces deux cas, et dans bien d’autres, même moins sanglants, serait comme se mettre la tête dans le sable.

Le 3 février 2017, lors de mon hommage aux victimes de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec, j’ai lancé un cri du cœur pour que l’après-29 janvier 2017 soit différent de l’avant-29 janvier 2017. J’ai aussi fait appel à nos dirigeants et à toute notre société afin de prendre les mesures nécessaires pour que ces victimes soient les dernières victimes de la haine et de la propagande haineuse.

Malheureusement, il y a eu un autre meurtre à Toronto et quatre à London. À ces meurtres, il faut ajouter les attaques violentes contre les femmes racialisées portant le hijab, les rassemblements haineux devant les mosquées, le ciblage des Canadiens de confession musulmane et des organismes communautaires musulmans par des agences gouvernementales partout au Canada.

Il y a eu, à la suite de chacune de ces agressions, beaucoup de discours de sympathie et de solidarité. Le 23 mars 2017, la Chambre des communes a adopté la motion 103 qui condamnait l’islamophobie et « toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques ».

Elle demandait aussi qu’un comité entreprenne une étude sur la façon dont le gouvernement pourrait éliminer ce problème et recueillir des données sur les crimes haineux.

Le 28 janvier 2021, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de faire du 29 janvier la Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie, en l’honneur des victimes et en solidarité avec les survivants de cette tragédie. Ce sont des pas dans la bonne direction.

Malheureusement, on voit la condamnation et la commémoration, mais on ne voit pas l’action pour protéger la société de l’islamophobie. Il est temps d’agir.

Les victimes de Québec, de Toronto et de London ont été tuées parce qu’elles étaient musulmanes. L’islamophobie ne menace pas seulement les musulmans, mais toute la société.

Comme on répétait le slogan « La vie des Noirs compte » après le meurtre de Georges Floyd et le slogan « Tous les enfants comptent » après la découverte des restes des enfants des Premières Nations, il est temps de déclarer « La vie des musulmans compte ».

Les victimes des tueries de Québec et de London étaient des universitaires et des professionnels qui contribuaient très positivement à la société qu’ils avaient choisie et qui les avait accueillis. Après leurs familles, le plus grand perdant n’était pas leurs pays d’origine, mais plutôt cette société d’accueil qu’ils servaient avec dévouement et loyauté.

La lutte contre l’islamophobie est la responsabilité des trois ordres de gouvernement, des médias, des établissements scolaires, des institutions du secteur privé ainsi que la responsabilité de chacun de nous comme citoyen.

Voici quelques recommandations dont l’application pourra aider à protéger la société des dangers que représente l’islamophobie :