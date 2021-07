Opinions

Ces immigrants qui changent le monde

Si l’histoire nous permet de mieux comprendre le présent, on réalise que l’immigration au Québec a pris graduellement son importance à partir de la Révolution tranquille. Cela s’est concrétisé en 1991 par une entente historique entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Celle-ci visait à donner plus de pouvoirs au Québec en matière de sélection des immigrants et lui octroyait davantage de ressources financières pour les accueillir et pour les intégrer. C’est à la suite du cuisant échec de l’accord du lac Meech en juin 1990, que cette entente, unique au Québec, pu enfin être ratifiée.