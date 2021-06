C’était il y a 25 ans presque jour pour jour.

Jean Laurin et Stéphane Paquet

Respectivement président du conseil d’administration et président-directeur général de Montréal International

Montréal International (MI) est créé avec l’objectif de parler d’une seule et même voix sur la scène internationale, au nom des 82 municipalités du Grand Montréal, pour y créer plus de richesse.

Dès le départ, MI se démarque par sa structure unique : les gouvernements appuieront l’organisation si le secteur privé y croit suffisamment pour la financer aussi. Le modèle tient toujours, un quart de siècle plus tard.

En fait, MI, c’est cet heureux mélange et cette formule unique entre le secteur public et le privé : un mandat public de développement économique avec l’agilité propre aux entreprises les plus performantes. C’est cette recette unique qui fait l’envie des autres villes canadiennes et qui contribuera à nos succès futurs.

Une transformation économique réussie

Vous souvenez-vous de Montréal en 1996 ? L’économie tournait au ralenti, reposait principalement sur des secteurs traditionnels et le taux de chômage s’élevait à 11,6 %. On avait toutefois l’avantage d’être une métropole ouverte sur le monde, libre-échangiste, avec son port et ses aéroports, et dotée d’un remarquable dispositif d’enseignement supérieur.

Pour faire une différence, il fallait s’appuyer sur ces forces et renouveler notre tissu industriel, en ciblant certains créneaux de haut savoir à fort potentiel. Vingt-cinq ans plus tard, le succès est incontestable. Et MI a fait sa part d’efforts : l’organisation a contribué à l’attraction de plus de 21 milliards de dollars d’investissements dans la métropole ainsi qu’à l’implantation de près de la moitié des quelque 70 organisations internationales présentes à Montréal.

En cours de route, Montréal est pourtant confrontée à un changement de paradigme qui s’opère tranquillement dans le monde entier. Le talent ne suit plus forcément les investissements… c’est plutôt l’inverse ! Avec la baisse du taux de chômage et le développement rapide de plusieurs écosystèmes technologiques dans le monde, de plus en plus d’entreprises éprouvent des difficultés de recrutement. Pas seulement ici, mais partout dans le monde. MI se lance donc dès 2010 dans l’attraction de travailleurs internationaux qualifiés, avec l’ajout un peu plus tard d’un mandat d’attraction et de rétention des étudiants internationaux. Depuis sa création, l’équipe a soutenu l’embauche d’environ 3600 travailleurs et en a accompagné près de 13 000 dans leurs démarches d’immigration.

Cap vers les 25 prochaines années

Aujourd’hui, grâce à de solides fondements et à une riche diversité d’industries à forte valeur ajoutée, l’économie du Grand Montréal et de tout le Québec jouit d’un positionnement enviable au Canada. Alors qu’elle figurait trop souvent dans le bas du classement des grandes villes en matière de croissance économique, notre métropole remonte aujourd’hui sur les premières marches du podium et prend parfois même la position de tête au pays.

Pour continuer cette transformation, il faudra saisir les occasions de relance et « verdir » encore davantage notre économie. Le gouvernement fédéral vient d’ailleurs d’octroyer à MI un financement spécial pour attirer des entreprises de classe mondiale et renforcer notre écosystème en technologies propres.

Nous poursuivrons ainsi notre contribution au développement d’écosystèmes où il y a une création d’emplois bien rémunérés et où le potentiel d’innovation est élevé. On va continuer – plus que jamais – à offrir des solutions de recrutement international aux entreprises et à convaincre le plus grand nombre d’étudiants et de travailleurs qualifiés de faire carrière à Montréal. En élargissant et en diversifiant notre bassin de talents, l’ensemble du Grand Montréal et du Québec en sort gagnant.

L’accomplissement de cette mission au service de toute la métropole repose sur l’expertise et le dévouement d’une équipe de 85 employés, appuyée par un solide réseau. Que l’on pense aux entreprises privées, aux partenaires en développement économique, aux trois ordres de gouvernement, aux établissements d’enseignement ou aux centres de recherche… les artisans des succès de la région métropolitaine de Montréal sont nombreux ! Il est aussi important de noter que cette équipe est appuyée par des membres d’un conseil d’administration engagés et de haut calibre où tous sont bénévoles. La vision de MI a toujours reposé sur l’innovation et l’audace ; ce n’est pas surprenant que MI ait été reconnue l’an dernier comme la meilleure organisation de développement économique au monde.

Ensemble, prenons le temps de célébrer les succès internationaux de la métropole, qui ont non seulement permis de transformer son économie, mais qui jettent également les bases d’une relance réussie. Le travail n’est pas fini…