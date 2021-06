Opinions

Cégeps

Étudier en français pour rêver grand

Nous avons été très nombreux, professeurs de cégep et d’université de partout au Québec, à nous indigner de l’argumentaire mobilisé par le directeur général du collège Marianopolis, Christian Corno (« Non, les francophones ne sont pas nés pour un petit pain »1, La Presse, 22 mai), et l’ex-directeur général du collège de Maisonneuve Benoît Lauzière (« Application de la loi 101 au cégep ? »2, La Presse, 24 mai), pour critiquer le projet de loi 96 et plus largement, l’engagement en faveur du cégep français à Montréal et au Québec.