Opinions

Vaccination universelle

Un tournant décisif, mais il reste beaucoup à faire

La COVID-19 a mis en évidence et exacerbé les inégalités dans le monde entier. Plus d’un an après le début de la pandémie, les efforts de vaccination pourraient créer une nouvelle injustice à l’échelle planétaire. Dans ce contexte marqué par le nationalisme vaccinal et les débats sur la propriété intellectuelle et le transfert de technologies, l’égalité d’accès aux vaccins contre la COVID-19 est loin d’être assurée.