Nous avons été très nombreux, professeurs de cégep et d’université de partout au Québec, à nous indigner de l’argumentaire mobilisé par le directeur général du collège Marianopolis, Christian Corno (« Non, les francophones ne sont pas nés pour un petit pain »1, La Presse, 22 mai), et l’ex-directeur général du collège de Maisonneuve Benoît Lauzière (« Application de la loi 101 au cégep ? »2, La Presse, 24 mai), pour critiquer le projet de loi 96 et plus largement, l’engagement en faveur du cégep français à Montréal et au Québec.

Mathieu Bélisle, Katerine Deslauriers et Étienne Roy

Professeurs au collège Jean-de-Brébeuf, et plus de 120 cosignataires *

Par-delà l’insatisfaction des uns et la satisfaction des autres à l’égard du projet de loi du gouvernement de la CAQ, lequel ne risque pas de renverser la tendance en faveur de l’anglicisation de Montréal (car à l’heure actuelle dans l’île de Montréal, c’est déjà la moitié des élèves au préuniversitaire collégial qui étudient en anglais, ce que le projet de loi ne changera aucunement), nous nous inquiétons de l’image très négative que les interventions de MM. Corno et Lauzière donnent, volontairement ou non, aux études collégiales en français.

Dans ces lettres, les études en anglais sont présentées comme le signe d’une ouverture sur le monde, alors que la préoccupation pour le cégep français relèverait selon M. Lauzière de l’« identitaire », dont on comprend qu’il est un signe de fermeture et de régression, qui risque de conduire à des « bêtises ». Les études en anglais offriraient l’occasion, aux dires de M. Corno, d’« accéder aux meilleures universités, d’ici et d’ailleurs », se présenteraient comme le « meilleur choix » pour ceux qui « veulent poursuivre des carrières qui assureront leur épanouissement individuel ainsi que la richesse collective ». Toujours selon M. Corno, de telles études seraient un gage d’ascension sociale, rien de moins, pour ceux « qui ne sont pas nés pour un petit pain », formule malheureuse qui laisse entendre, a contrario, qu’étudier en français, c’est être né pour un petit pain.

Pour quelqu’un qui se dit sensible à la situation du français, un tel choix de mots témoigne d’une méconnaissance troublante de l’histoire du Québec et d’une bien piètre estime à l’égard de ceux et celles qui choisissent, encore aujourd’hui, d’étudier en français.

Il nous semble urgent de rappeler que les études en français au collégial permettent aussi de s’ouvrir sur le monde : le français n’est pas un obscur dialecte parlé par une poignée d’irréductibles, mais l’une des langues dominantes à l’échelle mondiale, une langue en pleine croissance, qui offre des débouchés importants, sur les plans intellectuel, économique et culturel. Nous tenons en outre à rappeler que les études en français permettent de s’enrichir et d’enrichir la société, qu’elles offrent la possibilité unique de servir aussi bien les intérêts individuels, ceux que MM. Corno et Lauzière érigent en valeur sacro-sainte, que les intérêts collectifs, en assurant l’épanouissement et la pérennité d’une société diversifiée et accueillante. Car à l’échelle du continent, la société québécoise assure de par sa seule existence la diversité que l’on célèbre partout : elle représente une autre voie possible, une autre manière d’exister en Amérique du Nord. Cette différence non seulement mérite d’être reconnue et célébrée ; elle doit aussi ouvrir le chemin vers une fierté retrouvée.

D’ailleurs, les études collégiales en français ne sont pas un obstacle au rayonnement, bien au contraire. Les élèves et diplômés des cégeps français brillent dans tous les domaines et secteurs d’activité, remportent les plus grandes bourses et accèdent aux meilleures universités d’ici et d’ailleurs, obtiennent les postes les plus prestigieux, jouent un rôle moteur dans le développement et l’épanouissement de la société. En ce sens, et dans le contexte actuel, étudier en français ne constitue pas seulement un bon choix, il constitue – osons le mot – le meilleur choix. Étudier en français au collégial, en somme, ce n’est pas être né pour un petit pain, mais rêver grand.

*Cosignataires : Sébastien Adam, collège de Rosemont ; Rosemarie Allard, cégep de Sainte-Foy ; Dave Anctil, collège Jean-de-Brébeuf ; Raphaël Arteau McNeil, cégep F.-X. Garneau ; Mercédès Aubin, cégep de Jonquière ; Cindy Baril, collège de Rosemont ; Patrick Barrest, cégep Gérald-Godin ; Éric Bédard, TELUQ ; Sylvie Béland, cégep de Salaberry-de-Valleyfield ; Zarko Bélanger Lanzon, collège Lionel-Groulx ; Mathieu Bélisle, collège Jean-de-Brébeuf ; Mélanie Bergeron, collège de Rosemont ; Réjean Bergeron, cégep Gérald-Godin ; Harold Bérubé, Université de Sherbrooke ; Antoine Boisclair, collège Jean-de-Brébeuf ; Marie-José Boisvert, collège Jean-de-Brébeuf ; Marc Bordeleau, collège Jean-de-Brébeuf ; Carl Bouchard, Université de Montréal ; Isabelle Bouchard, cégep de Trois-Rivières ; Patrice Bouchard, cégep de Saint-Félicien ; Luc Bouchard-Pigeon, cégep Marie-Victorin ; Jacques Boudrias, collège Jean-de-Brébeuf ; Nicolas Bourdon, cégep de Bois-de-Boulogne ; Geneviève Bouthillier, collège Jean-de-Brébeuf ; Catherine Broué, UQAR ; Audrey Caissy-Lavoie, collège Jean-de-Brébeuf ; Myrna Chahine, collège Marie-Victorin ; Mathieu Chalifour-Ouellet, cégep Gérald-Godin ; Julia Chamard-Bergeron, cégep F.-X. Garneau ; France Charbonneau, collège Montmorency ; Catherine Charneau-Simard, collège de Rosemont ; Dominique Choquette, collège de Rosemont ; Daniel Cloutier, collège Jean-de-Brébeuf ; Karine Damarsing, collège de Maisonneuve ; Paul Dauphinais, collège Montmorency ; Frédéric Demers, cégep de Sainte-Foy ; Sylvie Demers, collège de Rosemont ; Brigitte Deslauriers, collège Jean-de-Brébeuf ; Katerine Deslauriers, collège Jean-de-Brébeuf ; Martin Desrosiers, collège Jean-de-Brébeuf ; Amélie Desruisseaux-Talbot, cégep F.-X. Garneau ; Hélène Dionne, cégep de Jonquière ; Étienne Diotte, collège Jean-de-Brébeuf ; David Dorais, cégep de Sorel-Tracy ; Sandra Dubé, cégep Gérald-Godin ; Sophie Dubois, collège Lionel-Groulx ; Nadia Dufour, cégep F.-X. Garneau ; Benoît Dugas, collège de Rosemont ; Alexandra Filion, collège Lionel-Groulx ; Anne-Louise Fonseca, collège de Rosemont ; Vincent Fortier, collège de Salaberry-de-Valleyfield ; Georges-Rémy Fortin, cégep de Bois-de-Boulogne ; Myriam Fortin, collège Jean-de-Brébeuf ; Jimmy Francœur, cégep de Jonquière ; Tanka Gagné-Tremblay, collège Jean-de-Brébeuf ; Anne Gagnon, collège Jean-de-Brébeuf ; Jérôme Gagnon, cégep de Jonquière ; Christiane Gauthier, cégep Marie-Victorin ; Viviane Gauthier, collège Montmorency ; Martin Godon, cégep du Vieux Montréal ; Mélissa Grégoire, cégep de L’Assomption ; Vincent Grenier, collège Lionel-Groulx ; Any Guay, collège de Maisonneuve ; Gilles Guindon, collège Jean-de-Brébeuf ; Geneviève Hamel, collège Lionel-Groulx ; Denis Harvey, cégep de Jonquière ; Louis Hébert, UQAR ; Hélène Jacques, collège Lionel-Groulx ; Josée Jacques, collège de Rosemont ; Alexandra Jarque, collège de Rosemont ; Claude La Charité, UQAR ; Bruno Lacroix, cégep Marie-Victorin ; Yannick Lacroix, collège de Maisonneuve ; Mireille Lafrance, collège de Rosemont ; Amélie Langlois, collège Lionel-Groulx ; Jolyne Laplante, collège de Rosemont ; Isabelle Larrivée, collège de Rosemont ; Frédéric Leduc, collège de Rosemont ; Marc Léveillé, collège Lionel-Groulx ; Renée-Claude Lorimier, collège Lionel-Groulx ; Manon Lortie, cégep de Jonquière ; Maxime Marcoux-Moisan, collège Montmorency ; Éric Martin, cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu ; Gabriel Malenfant, collège Jean-de-Brébeuf ; Jean-Philippe Martel, collège Montmorency ; Élise Moreau, cégep de Thetford Mines ; Manon Moreau, collège de Rosemont ; Patrick Moreau, collège Ahuntsic ; Philippe Mottet, cégep F.-X. Garneau ; Sébastien Mussi, collège de Maisonneuve ; Marie-Claude Nadeau, collège Lionel-Groulx ; Geneviève Paquette, collège Jean-de-Brébeuf ; Stéphane Paquin, ENAP ; Éric Paquin, cégep Gérald-Godin ; Eugénie Pascal, collège Lionel-Groulx ; Émilie Petitclerc, collège de Rosemont ; Carl Perrault, collège Jean-de-Brébeuf ; Nathalie Piette, collège Lionel-Groulx ; Diane Poliquin, collège de Rosemont ; Marie-Ève Poulin, collège Jean-de-Brébeuf ; Alexandre Provencher-Gravel, cégep de Sainte-Foy ; Azadeh Radbooei, collège Jean-de-Brébeuf ; Monik Richard, collège de Rosemont ; Éric Riendeau-Fontaine, collège Jean-de-Brébeuf ; Félix-Olivier Riendeau, collège de Maisonneuve ; Julie Anne Risler, cégep du Vieux Montréal ; Isabelle Rivard, collège de Salaberry-de-Valleyfield ; Annik Rouette, collège Lionel-Groulx ; Étienne Roy, collège Jean-de-Brébeuf ; Roxanne Roy, UQAR ; Suzanne Roy, collège Jean-de-Brébeuf ; Jocelyn Savard, cégep de Sainte-Foy ; Julie Savard, collège Lionel-Groulx ; Marcelline St-Pierre-Allaire, collège de Rosemont ; Claudine Schmidt, collège Jean-de-Brébeuf ; Andrea Szabo, collège Montmorency ; Stéphane Thellen, cégep du Vieux Montréal ; Johanne Thérien, cégep Marie-Victorin ; Jean-René Thuot, UQAR ; Thibault Tranchant, cégep Gérald-Godin ; Nicolas Tremblay, collège Lionel-Groulx ; Marie-Hélène Tremblay, cégep de Jonquière ; Sylvie Tremblay, cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton ; Richard Vaillancourt, cégep de Bois-de-Boulogne ; Claudine Vachon, collège Lionel-Groulx ; Jean-François Vallée, cégep de La Pocatière ; Marc-André Vaudreuil, cégep Gérald-Godin ; Marie Veilleux, collège Montmorency ; Anne Verreault, cégep de St-Félicien

1 « Non, les francophones ne sont pas nés pour un petit pain »

2 « Application de la loi 101 aux cégeps ? »