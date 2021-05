Cavale à Dorval pour un ourson trop aventurier ou esseulé. Funeste cavale tenant en haleine des heures durant tout un quartier. Un ourson dans l’île de Montréal ? Comment et pourquoi s’est-il pointé le nez en plein cœur d’un quartier résidentiel ? Par où est-il passé ? Pas fou, l’ourson, par un pont fermé d’urgence, une autoroute quasi vide la nuit, à la nage, qui sait. Mais il est là et l’on sourit de loin. On s’attendrit toujours en voyant un ourson, non ?

Carol Patch-Neveu

Montréal

La fable de l’ourson égaré que j’imagine connaît en réalité une très triste et injuste fin. Une fable doit toujours faire réfléchir. Par un beau dimanche ensoleillé, jour du repos des humains, des agents de la direction de protection des oursons faisaient preuve d’infimes précautions afin de ne pas l’affoler, d’éviter le risque de blessure. Une collation au miel au bout d’une perche chatouillant son museau, n’aurait-elle pas fait plus l’affaire ? Quatre injections projetées, une capture quasi au lasso, la bête pas si bête se soumet avec réticence, c'est qu’elle avait raison de craindre son destin.

Il est vrai que je suis plus spécialiste du mignon ourson en peluche comme l’ourson qui veille sur Francis, triste et seul, qui va mal à cause de la pandémie, que du vrai spécimen.

À Banff, j’ai été témoin de l’audace d’un ourson si habitué aux humains qu’il a failli pénétrer dans le hall de l’hôtel. Il a fait demi-tour pour aller rejoindre sa bulle familiale et grimper dans des arbres à l’arrière. À chaque être sa nature. Personne ne s’affolait outre mesure. Dans l’Ouest canadien, les humains et la faune coexistaient pacifiquement.

Pourquoi avoir euthanasié l’ourson bambocheur ? Quelle instance a pris cette décision ? Parce qu’il aurait récidivé s’il avait été acheminé en pleine forêt ? On élimine la faune profitant du couvre-feu couvant depuis des mois pour une bouffée de liberté ? Et s’il avait perdu sa mère, s’il n’avait plus de famille, le tuer était-il la meilleure issue ?

Dans la grande île de Montréal, la flore, la faune humaine, les cônes orange et pistes cyclables, ça va, mais pas un ourson à la fois désorienté et curieux, lui, on le zigouille.