Déconfinement en CHSLD

À quand le retour à une vraie vie ?

Cette semaine, on allait presque oublier de préciser quelles étaient les modalités de déconfinement en CHSLD, en ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés. C’est du déjà vu. L’an dernier, dans un point de presse portant sur le déconfinement graduel, aucune précision fournie alors que tant de proches aidants et de résidants souhaitaient un retour à un semblant de normalité, aucune question non plus des journalistes.