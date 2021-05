Opinions

Inhalothérapeute, un rôle méconnu mais essentiel à valoriser

Spécialisés en santé et soins cardiorespiratoires, les 4400 inhalothérapeutes jouent un rôle essentiel, notamment en soins critiques (soins intensifs et urgences) et en assistance anesthésique incluant la sédation-analgésie. Leur expertise est unique. Lien capital entre la personne et le respirateur, ils assurent l’assistance ventilatoire pour maintenir les fonctions vitales. Depuis des mois, ils sont au front, comme mes collègues et moi, pour tenter de vaincre l’ennemi invisible qu’est la COVID-19.