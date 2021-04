Opinions

La diversité culturelle, victime collatérale de la pandémie

En mars 2020, la sidération s’est emparée de nous. Un an plus tard, c’est le vide qui s’est installé au centre de nos vies. Un vide généralisé qui prend toute la place, en balayant les formes de vie les plus précieuses, parmi lesquelles bien sûr les figures, expressions et créations artistiques. Mais ne nous y trompons pas : dans ce coup de balai aussi monumental qu’effrayant, ce n’est pas seulement « le secteur culturel » qui est menacé de mort individuelle et collective. Plus vite et de manière irréversible, son sang, ses artères et son cœur se trouvent frappés à mort : car c’est d’abord la diversité culturelle qui est détruite massivement par les politiques de lutte contre la pandémie, quelle que soit leur légitimité.