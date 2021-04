« Hier, le gouvernement Legault a agi avec le scalpel. Le maintien de certaines régions en rouge foncé, l’ouverture des écoles primaires de la Capitale nationale et de Chaudière-Appalaches et un couvre-feu allégé pour Montréal et Laval », écrit Marie Grégoire.

Est-ce que votre famille est comme la mienne ? Chez nous, la lecture des alertes médiatiques de 11 h est devenue un rituel incontournable. Le nombre de cas, le taux de positivité, tout le tableau de bord du ministère de la Santé du Québec est source de réjouissances ou de soucis.

Ces jours-ci les nouvelles sont bonnes, les cas comme les indicateurs sont en baisse et le niveau de vaccination est en hausse. Comme la température extérieure, la COVID-19 souffle le chaud et le froid. On peut déjà entendre certains groupes faire pression pour un certain déconfinement. Le sport des jeunes, l’industrie touristique, la fragilité économique des restos, la santé mentale, tous de bons arguments pour abaisser le niveau de mesures sanitaires.

Mais les variants rôdent. Il s’agit de jeter coup d’œil à l’ouest de la frontière. L’Ontario a complètement perdu le contrôle. Le taux de positivité avoisine 10 depuis plusieurs jours quand l’Organisation mondiale de la santé le considère critique à 5. Le gouvernement Ford doit faire appel à l’armée et à la Croix-Rouge pour soutenir le système de santé. Il doit même demander l’aide de celui qu’il a blâmé. Justin Trudeau a annoncé du renfort.

Si on a reproché au gouvernement du Québec de jouer au yoyo, le baromètre de la satisfaction, lui, n’a pas bougé. Politiquement, cela se traduit par un taux d’approbation mesuré régulièrement par des firmes de sondage comme Angus Reid. La semaine dernière les premiers ministres de l’Atlantique (78 %), John Horgan (64 %) et François Legault (68 %) se maintenaient au sommet. Tandis que Jason Kenney (26 %), Brian Pallister (28 %) et Doug Ford (31 %) peinaient à maintenir les appuis. Hier, c’était au tour d’un sondage Léger qui créditait François Legault de 70 % d’appuis.

En avril 2020, la population s’était massivement ralliée derrière leur gouvernement. En calculant la moyenne de chacune des provinces, pas moins de 86 % des Canadiens étaient derrière leur premier ministre. Déjà à cette époque, Doug Ford était celui qui peinait le plus à coaliser les appuis avec seulement 78 %. La semaine dernière, cette moyenne avait chuté à 48 %.

Ces statistiques sont clés, car peu importe les critiques, elles illustrent la capacité de la population de suivre les consignes et d’appuyer les gouvernements dans leurs choix.

C’est l’œuf ou la poule ! Il est difficile de savoir si les mesures fonctionnent parce que l’adhésion est forte ou si l’adhésion est forte parce que les mesures fonctionnent. Chose certaine, celle qu’accordent les Québécois à leur gouvernement donne une marge de manœuvre qui est sûrement enviée par bien des décideurs.

Cette confiance se cultive. À ce jour, le gouvernement du Québec est à l’écoute, parfois un peu trop. Il y a quelques semaines à peine, on permettait aux étudiants des derniers cycles du secondaire de retourner à l’école en présence à temps plein. Les gyms pouvaient rouvrir avec certaines contraintes, bref on sentait que le printemps rimait avec ouverture. Quelques jours plus tard, au grand dam de certains, le gouvernement serrait la vis à nouveau. Le nombre de cas dans la Capitale-Nationale s’enflammait. Aujourd’hui, les données sont positives. Si certaines régions inquiètent, on voit que les efforts ont porté. On pardonne donc le recul, et on applaudit. Tout en poussant un soupir de soulagement.

Hier, le gouvernement Legault a agi avec le scalpel. Le maintien de certaines régions en rouge foncé, l’ouverture des écoles primaires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches et un couvre-feu allégé pour Montréal et Laval. Le mot graduellement revient à la mode. C’est un mouvement plus doux que celui du yo-yo. À observer les tendances, on réalise rapidement qu’il vaut mieux en faire trop qu’assouplir trop rapidement. Le gouvernement aura le défi de faire patienter les plus pressés qui souhaitent se réunir sur leur terrasse.