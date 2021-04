Opinions

Hébergement et services de longue durée

Réarranger les chaises sur le pont du Titanic

La ministre Marguerite Blais a dévoilé la semaine dernière sa Politique d’hébergement et de soins et services de longue durée. Après l’hécatombe de la dernière année, où plus de 6000 morts sont survenues dans ces milieux d’hébergement, on aurait pu s’attendre à des mesures concrètes pour redresser la qualité des soins et la sécurité dans ces milieux. Or, la Politique ne fait qu’énoncer des principes directeurs et des orientations générales sans objectifs, cibles de résultats ou échéancier précis. Alors qu’on crève de faim, on nous propose une belle recette de tarte aux pommes.