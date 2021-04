Opinions

CHSLD

L’âge d’or pour qui ?

La première vague de la pandémie a révélé les horreurs qui peuvent être vécues dans les CHSLD. Des cas lamentables ont pourtant été dénoncés depuis longtemps dans de nombreux rapports tablettés. Malgré cela, au cours des années, on s’est habitué au roulement et au manque de personnel soignant et de préposés, aux mauvaises conditions de travail, au manque d’équipement, à l’absence de reddition de comptes, au recours aux agences et à la culture du secret. C’est finalement devenu la façon de gérer au quotidien. Le virus y a trouvé une voie royale. L’hécatombe a suivi.