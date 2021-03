Investissement Québec lance Compétivert, une initiative qui vise à augmenter la compétitivité des entreprises par l’adoption de technologies propres et de pratiques écoresponsables. Nous applaudissons cette initiative ! Elle arrive au bon moment, alors que les entreprises québécoises doivent prendre le virage pour une économie sobre en carbone.

Andrée-Lise Méthot et Martin Lussier

Respectivement fondatrice et associée directrice de Cycle Capital Management et entrepreneur et investisseur en technologies propres

La pandémie qui bouleverse nos vies depuis un an a mis en lumière l’urgence de revoir nos modèles d’affaires. L’heure est à l’adoption de solutions concrètes pour relancer l’économie de façon responsable et durable. Plusieurs pays misent sur la lutte contre les changements climatiques pour renforcer l’activité économique ébranlée par la crise. Le Québec doit faire partie de ce mouvement mondial irréversible.

Avec Compétivert, Investissement Québec met de l’avant des moyens concrets pour démocratiser la transition vers une économie plus verte.

En plus d’offrir des solutions de financement, l’initiative met à la disposition des entreprises un accompagnement et des outils pour faciliter la mise en place de projets qui améliorent leur bilan environnemental. Voilà qui est doublement intéressant.

Les entreprises qui adoptent de meilleures pratiques de développement durable se distinguent notamment auprès des investisseurs. Si les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ont longtemps été une préoccupation secondaire pour les grands investisseurs, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il suffit de voir la forte croissance des actifs de l’investissement responsable pour s’en convaincre. Au Canada, ils ont doublé en quatre ans à peine, passant de 1,5 milliard de dollars en 2015 à 3,2 milliards en 2019. Même le géant américain BlackRock, qui détient 7800 milliards d’actifs sous gestion, privilégie désormais les entreprises qui gèrent leur risque climatique.

Positionnement avantageux

Les entreprises innovantes en matière de développement durable se positionnent également de manière avantageuse tant auprès des consommateurs – de plus en plus nombreux à exiger des biens produits dans le respect de l’environnement – que de leurs employés, qui sont plus faciles à recruter et à mobiliser. Un important atout en cette période où la main-d’œuvre se fait rare.

L’économie verte est aussi porteuse d’occasions d’affaires, autant sur le marché québécois – ce qui profitera à l’essor des régions – que sur les marchés étrangers.

En effet, la demande mondiale pour les technologies propres explose. Selon Exportation et développement Canada (EDC), elle devrait atteindre 23 000 milliards de dollars d’ici 2030. Prendre le virage vert permet aussi aux entreprises de se différencier auprès des grands donneurs d’ordre, ici et à l’international, qui incluent désormais des clauses d’approvisionnement responsable dans leurs appels d’offres.

S’aligner sur les grands objectifs du développement durable permet de bâtir une économie plus résiliente. Si des vaccins peuvent nous faire espérer la fin de la pandémie, il n’y a pas de tels remèdes pour lutter contre les changements climatiques. Seules l’innovation et la force collective des entrepreneurs peuvent faire avancer les choses. Avec Compétivert, Investissement Québec donne l’impulsion nécessaire pour que les entreprises accélèrent la cadence et s’illustrent. C’est l’ensemble de la société québécoise qui en profitera.