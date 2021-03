Boucar Diouf Débats

Relancer le dialogue intergénérationnel

Après la crise, il faudra relancer le dialogue intergénérationnel et parler de solidarité. Pas juste avec les plus vieux de nos sociétés, mais avec le reste des habitants de la biosphère, dont les microbes, qui sont de véritables aînés dans le vivant. En effet, que représentent les 300 000 ans de Sapiens quand on sait que les virus existent depuis au moins 3,4 milliards d’années ? En plus, s’il y a une vérité scientifique de plus en plus reconnue, c’est que les virus font partie de nos ancêtres lointains.