J’aurais pu me faire canceller

Entre 2014 et 2017, j’ai vulgarisé la culture du viol aux hommes. J’ai parlé amplement de condition féminine, d’appropriation culturelle, de racisme systémique, d’islamophobie et de transphobie. C’était généralement bien reçu. Il m’arrivait de dire les choses maladroitement, mais je m’excusais et je tâchais de m’améliorer la fois d’après. Au bout d’un moment, on m’a rappelé que le rôle de l’allié n’était pas de se placer en permanence devant la caméra. Ce avec quoi j’étais entièrement en accord. J’ai reconnu qu’il ne me revenait pas d’accaparer ces enjeux et je me suis engagé à m’en tenir à ce que je connaissais. On ne m’a pas cancellé.