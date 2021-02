Débats

Test de dépistage

Avons-nous oublié les travailleurs étrangers temporaires ?

Au printemps dernier, en attendant l’arrivée des travailleurs guatémaltèques, j’ai mis la main à la pâte et je me suis retrouvé dans une ferme maraîchère en Montérégie. Malgré mes intentions patriotiques de participer à la production agricole locale et l’envie de travailler au grand air, j’ai rapidement compris que 50 heures passées à cueillir des asperges, planter des fraises et entretenir une bleuetière avait un coût physique nettement supérieur au bénéfice financier.