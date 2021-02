Débats

S’inspirer des camionneurs pour aider les infirmières

Chaque jour depuis novembre dernier, je m’exerce à devenir camionneur. Avec 15 autres collègues – dont plusieurs sont devenus chômeurs au début de la pandémie –, j’apprends à conduire des monstres roulants à 18 roues, longs de 53 pieds et pesant près de 50 tonnes. La formation n’est pas facile. Pendant cinq mois, il me faudra apprendre à manier des transmissions manuelles à 10, 13 et 18 vitesses, à reculer dans des corridors aussi serrés qu’une paire de pantalons achetée avant la COVID-19 et à naviguer entre les milliers de pages de lois et de règlements régissant la conduite des véhicules lourds.