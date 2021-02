Débats

Liberté de l’enseignement

Le recteur Frémont cherche une échappatoire illusoire

Dans une entrevue accordée le 9 février à Isabelle Hachey, Jacques Frémont, recteur de l’Université d’Ottawa, revient sur l’affaire Lieutenant-Duval et répète, comme à l’automne, des propos aussi affligeants qu’irresponsables. Son argumentation est celle d’un administrateur frileux désireux de courtiser sa clientèle, non d’un recteur soucieux de préserver la mission de l’université et la liberté professorale, dorénavant sujette à la déferlante des humeurs. Pour M. Frémont, la liberté de l’enseignement est soumise à une règle aussi simpliste que naïve : « Il y a des mots qui blessent. On ne peut reprocher à quelqu’un d’être insulté par un mot. Cela appartient à chacun d’être blessé ou non. »