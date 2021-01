Débats

En santé mentale, chaque geste compte

Cette année, c’est la 11e édition de la campagne Bell Cause pour la cause. Le 28 janvier prochain, on parlera ouvertement de santé mentale. Chaque année, cette campagne permet de déstigmatiser l’expérience d’un problème individuel, collectivement vécu. S’il est aujourd’hui plus socialement acceptable de parler de santé mentale, il n’en reste pas moins que ce sujet demeure peu accessible pour certains, alors qu’il est trop bien connu pour d’autres.