Débats

Pour un climat scolaire propice aux apprentissages

Cette semaine, les élèves du primaire reviennent en classe… ensuite, ce sera le tour des plus vieux. Le défi demeure de taille pour le personnel éducatif qui devra reconstruire un climat scolaire propice aux apprentissages. Mais créer un climat scolaire sécuritaire et bienveillant en contexte de pandémie, ça ne s’improvise pas ! Cela veut dire ré-enseigner et s’assurer encore et encore du respect des mesures sanitaires qui auront été oubliées, enseigner les matières scolaires, mais aussi veiller au développement d’un ensemble de compétences aujourd’hui jugées essentielles au bien-être des élèves et à leur réussite scolaire.