Débats

Protégeons nos employés de la santé

Devant les morts quotidiennes dans nos établissements et l’infection de plus de 4000 professionnels de la santé en moins de six semaines, il est clair que nous n’avons pas été préparés à travailler en contexte d’épidémie. Protégeons nos travailleurs de la santé. Sinon, ils tomberont malades et leurs consœurs et confrères partiront alors, épuisés et effrayés.