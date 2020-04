Débats

Relance économique et climat: une occasion à saisir

La réponse du Québec à la crise de la COVID-19 a été, jusqu’ici, exemplaire. Le gouvernement l’a menée avec vigueur et doigté ; le secteur privé a rapidement accepté les règles du jeu et agit dans l’intérêt public ; et la population a largement suivi avec lucidité et solidarité. Bref, c’est le Québec entier qui a pris la mesure de la crise et qui agit en conséquence.