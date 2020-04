Débats

Il faut mieux soutenir les communautés autochtones en ces temps de crise

Nous sommes un groupe de scientifiques dans le domaine de la santé et de médecins qui écrivons pour exprimer notre préoccupation concernant les effets de la pandémie de COVID-19 sur la santé des communautés autochtones et pour souligner l’urgence d’un soutien proactif pour la sécurité alimentaire et le logement. Nous appelons à la solidarité et à une meilleure réconciliation en ces temps difficiles.