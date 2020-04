Tasha Kheiriddin Débats

Aplatir la courbe canadienne

Les plus récents chiffres sur la COVID-19 donnent à réfléchir. Selon les modèles publiés par le médecin en chef du Canada, la docteure Theresa Tam, le Canada peut s’attendre à voir entre 11 000 et 22 000 morts dus au virus au cours de la prochaine année. Et cela, si on maintient nos politiques de distanciation physique et de restrictions sociales.