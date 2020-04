Partout où la pauvreté sévit, où les difficultés frappent, des milliers de gens œuvrent dans nos organismes communautaires et redoublent d’efforts, trop souvent dans l’ombre avec les moyens du bord, pour soulager, aider et accompagner ceux et celles qui en ont le plus besoin.

Lili-Anna Pereša

Présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, tous ont vu leurs modes de fonctionnement bouleversés par entre autres la distanciation sociale, les obligeant à faire preuve d’ingéniosité, de débrouillardise et de dévouement pour maintenir leurs services, seule source de confort et d’espoir pour tant de nos concitoyens.

Aide alimentaire, soutien en santé mentale, appui aux gens isolés et aux sans-abri, accompagnement des personnes handicapées, aide aux jeunes et aux familles défavorisées : la liste des besoins urgents est trop longue et l’heure n’est pas à compter tous les défis que nous devons relever comme société.

Levons notre chapeau à ces milliers de leaders, travailleurs communautaires dévoués, ces infatigables bénévoles, artisans acharnés de notre mieux-être collectif et saluons leur détermination.

Ne les oublions pas ! Ils sont, aux côtés de ceux qui, chaque jour, veillent à notre santé et à notre sécurité, parmi les grands héros de cette crise.

Partout au Québec, les Centraide se mobilisent et s’organisent. Dans le Grand Montréal, par exemple, Centraide a lancé le Fonds d’urgence COVID-19 ouvert aux organismes de première ligne.

Depuis le 25 mars dernier, plus de 300 demandes ont été reçues, 122 ont été approuvées pour une somme à ce jour de 1,9 million, et de ce nombre, plusieurs organismes ont déjà reçu les fonds.

Nous travaillons pour assurer un processus rapide afin que les demandes soient traitées dans le meilleur délai possible tout en évitant les duplications. Merci à nos généreux donateurs qui nous permettent de venir rapidement en aide aux plus démunis de nos quartiers, villages et villes.

Le Québec est sur pause, pas les organismes communautaires.