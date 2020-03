Débats

Un cri du cœur pour redynamiser centres-villes et villages

Partout sur le territoire, les noyaux villageois et les rues principales, dans nos grandes et petites villes, font face à des transformations importantes. La vacance commerciale, la perte d’animation, la disparition de lieux d’appartenance, de partage et d’échanges pour nos communautés s’accélèrent. On voit trop de locaux abandonnés, de vitrines désolées, de trottoirs désertés. Trop souvent, les écoles, bureaux de poste et autres services publics n’ont plus pignon sur nos rues principales.