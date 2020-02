Débats

Notre dangereuse dépendance aux terres rares

Vues par plusieurs, particulièrement par les Chinois, comme le pétrole de l’ère numérique, les terres rares font de plus en plus parler d’elles alors que leurs applications sont essentielles à la production de biens (équipements électroniques, moteurs, éoliennes, etc.) et fortement corrélées avec le développement des économies vertes et numériques.