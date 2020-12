Débats

Montréal, le propriétaire le plus dur en ville ?

Ça fait neuf mois qu’une grande partie des commerces montréalais souffrent, et des centaines ont déjà rendu l’âme. Depuis le début de l’été, on se demandait où était passée la Ville. Pourquoi semblait-elle poursuivre ses activités comme si de rien n’était, ou presque ? On a vu quelques interventions çà et là, mais rien de vraiment structuré, rien qui soit à la hauteur d’une grande métropole et surtout, rien qui vienne encourager et aider les milliers de commerçants en péril qui, encore aujourd’hui, se retrouvent au bord du précipice.