À la lumière des évènements des derniers mois, nos habitudes de vie ont été complètement perturbées, ce qui a rendu la conduite d’une vie saine et équilibrée difficile à maintenir. Or, les activités physiques, sportives, de loisir, de plein air et le simple plaisir de respirer l’air frais à pleins poumons peuvent accroître notre bien-être.

Sylvie Bernier

Championne olympique

Quelques minutes dans la nature peuvent contribuer, tant sur le plan physique que mental, à mieux composer avec les défis découlant des mesures mises en place depuis plusieurs mois.

Je vous entends penser… on sait bien, pour toi, c’est facile, tu es une médaillée olympique… (ça fait quand même 36 ans que j’ai pris ma retraite du plongeon !) tu as toujours pratiqué des activités physiques…

Vous avez raison, je suis tombée dans la marmite lorsque j’étais petite. J’aime bouger dehors !

Mais ce dont je veux vous parler n’a rien à voir avec vos habiletés physiques. C’est plutôt une manière bien simple de retrouver une certaine sérénité, sans équipement de sport, en choisissant simplement de sortir de chez soi.

Ayant souffert d’anxiété pendant plusieurs années, un des endroits où je retrouvais ma sérénité et un certain calme intérieur était en présence de la nature. Regarder les arbres, écouter le vent et le chant des oiseaux me procure de la joie et du calme.

J’observe que depuis le début de la pandémie, mon réflexe est de sortir dehors pour me régénérer… habitude que j’ai prise lors des moments plus difficiles de ma vie. La lumière naturelle et l’air pur me redonnent de la vitalité.

Les liens positifs entre la nature et la santé physique, mentale ainsi que psychologique sont répertoriés dans plus d’une centaine de publications scientifiques. La science nous l’explique clairement maintenant. Que ce soit un parc urbain ou en pleine nature, l’exposition aux espaces verts ou blancs est associée à une diminution du cortisol, « l’hormone du stress ».

N’essayons pas de comprendre, la magie opère ! Si cela fonctionne pour moi, pourquoi pas pour vous ?

Les bienfaits de la pratique d’activités physiques sur notre santé sont aussi très bien documentés. Encore la semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé que l’activité physique régulière est essentielle pour améliorer notre santé physique, mais aussi pour réduire les symptômes de dépression, d’anxiété, et améliorer la vitalité de notre cerveau.

Je suis consciente que de se réapproprier l’hiver, pour intégrer la pratique d’activités physiques dans nos habitudes de vie, constitue un défi…. mais ces activités ne requièrent pas nécessairement un déplacement en pleine nature, car elles peuvent avoir lieu dans la cour, un terrain de jeu, un parc ou un petit boisé à proximité.

Ce texte n’est pas une ode aux sports d’hiver, je l’ai écrit pour vous faire part des bienfaits que m’apporte une simple marche à l’extérieur, que ce soit en ville ou à la campagne, en été ou en hiver. Le but est de se changer les idées en sortant dehors, de se débrancher de nos occupations quotidiennes, bref, de briser la spirale qui nous retient à l’intérieur.

À pied, en patin, en ski

Tous les ordres de gouvernements, notamment les municipalités, ont mis en place de nombreuses initiatives pour nous faciliter l’accessibilité aux activités extérieures cet hiver. Patinoires, trottoirs et sentiers de marche, de ski de fond, de raquette seront plus disponibles que jamais et bien souvent gratuits. Il y en a pour tous les goûts. C’est l’occasion de bouger avec nos amis que nous retrouverons avec plaisir, même si c’est à 2 mètres de distance.

Alors, profitons-en !

Au Québec, nous avons la chance unique d’avoir un territoire vaste et magnifique qui fait que la nature est toujours à proximité.

Dans les prochaines semaines, je vous incite à profiter des initiatives lancées aux quatre coins du Québec.

Je vous invite aussi à vous questionner à la fin de chaque journée : ai-je bougé aujourd’hui ? Ai-je pris du temps pour moi aujourd’hui ? Ai-je pris l’air aujourd’hui ? Ai-je décroché de mon écran ?

Côtoyer la nature peut faire des petits miracles sur notre mieux-être ! Sortez dehors et vous le ressentirez… la magie opérera.