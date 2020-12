Boucar Diouf Débats

Rassemblements

Il ne faut pas girafer !

Le temps des Fêtes est à nos portes et malgré les missives du gouvernement, certains se préparent à girafer quand même. Pour ceux qui se grattent déjà la tête, girafer est une particularité lexicale, pour ne pas dire une facétie du français parlé dans ma région africaine natale. En Afrique de l’Ouest, un élève girafe à l’examen quand il allonge son cou pour épier la copie du voisin. Girafer, c’est tout simplement tricher. Et bien sûr, un élève qui se fait prendre à girafer aura inéluctablement une tache à son dossier ! Il y a d’ailleurs cette blague qu’on se racontait sur le sujet. « Tu as girafé à ton examen, dit le professeur à Mamadou. Je le sais parce qu’à la question numéro 5, ton voisin a répondu : “Aucune idée”. Et toi, tu as répondu : “Moi non plus, alors !” »