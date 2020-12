La progression des nouveaux cas, des hospitalisations et des décès liés à la COVID-19 suit une tendance croissante depuis quelques semaines. Les éclosions dans les écoles et les milieux de travail ne cessent d’augmenter. Au 27 novembre, l’INSPQ indiquait que nous vivions la 11e semaine de suite présentant une hausse des éclosions et des cas dans les milieux de travail. Cette tendance à la hausse est inquiétante sur plusieurs plans.

Roxane Borgès Da Silva et Pierre-Carl Michaud

Respectivement professeure agrégée, École de santé publique de l’Université de Montréal, et professeur titulaire, département d’économie appliquée, HEC Montréal, et 75 signataires*

Sur le plan de la population, plusieurs personnes susceptibles de développer des symptômes graves risquent d’être contaminées. La COVID-19 sera responsable à nouveau d’un trop grand nombre de décès. Sur le plan du système de soins, les ressources sont limitées. Notre système de soins est en forte tension. Les nombreuses absences dues aux isolements préventifs ou aux contaminations entraînent une surcharge de travail et un épuisement généralisé des ressources humaines en santé. Plusieurs organisations représentant les travailleurs de la santé ont salué la décision du gouvernement d’annuler les rassemblements à Noël. Et finalement, sur le plan de l’économie, le risque d’une perte de contrôle pourrait empêcher la reprise de l’économie du Québec pendant encore des mois, sans parler des effets néfastes sur les enfants s’ils devaient être confinés à la maison pendant la période scolaire. Avec cette tendance à la hausse des cas, toutes les conditions étaient réunies pour aller vers une catastrophe si les rassemblements à Noël étaient maintenus.

Pourrait-on faire plus ?

Malgré les mesures qui seront mises en place durant le Boxing Day et l’interdiction des rassemblements pendant les Fêtes, au retour des Fêtes, le virus n’aura pas été neutralisé. Les milieux de travail seront à nouveau envahis et nos élèves du primaire retourneront sur les bancs d’école. La situation à l’international dans les pays auxquels nous pourrions oser nous comparer n’est pas encourageante. Pour ne donner qu’un exemple, la France a dû se reconfiner partiellement en fermant tous les commerces non essentiels et les espaces publics et en instaurant un couvre-feu à 21 h. Étant donné cette tendance à la hausse des cas au Québec, en maintenant les mesures actuelles et sans nouvelles mesures, ne risque-t-on pas d’arriver à un confinement complet en janvier ?

Et si on profitait du congé des Fêtes pour donner un second souffle au Québec et repartir à (presque) zéro en janvier ?

La littérature scientifique nous enseigne que l’incubation du virus et le développement de symptômes peuvent varier entre 2 et 14 jours. Plusieurs personnes sont asymptomatiques (c’est particulièrement le cas des enfants). Ces personnes peuvent devenir des vecteurs de propagation sans le savoir. Les Fêtes sont synonymes de congé pour de nombreux travailleurs et pour les écoliers. Nous avons là une occasion inédite à saisir pour réduire le taux de propagation de la COVID-19. Un arrêt complet, qui ne garderait ouverts que les services essentiels pendant deux semaines, permettrait d’essouffler la propagation du virus. Un ensemble de mesures coercitives a permis à la France de voir son taux de propagation du virus chuter. En Nouvelle-Zélande, après une forte hausse en début d’hiver, le nombre de cas a rapidement baissé cet été (l’hiver pour eux) à la suite d’un confinement musclé.

Nous pensons que ces exemples sont pertinents pour évaluer le potentiel d’une intervention semblable au Québec. Cette « mise sur pause du Québec », pour reprendre les termes utilisés au mois de mars par le premier ministre, permettrait de donner un second souffle à notre système de soins sans engendrer un impact trop négatif sur notre économie, qui fonctionne déjà à plus faible régime pendant les Fêtes. Cette mise sur pause permettrait également de réduire le nombre de décès associés à la COVID-19.

Le congé des Fêtes nous offre la possibilité de réduire la contamination, de donner une chance à notre système de soins, à nos travailleurs de la santé et à notre population vulnérable, tout en minimisant l’impact sur l’économie.

Les études récentes en économie sont sans équivoque : sans contrôle de l’épidémie, il est illusoire de parler de reprise économique. Plusieurs pays l’ont essayé et ont échoué, en particulier cet automne. Il n’y a pas d’opposition entre économie et santé publique si les mesures de contrôle de l’épidémie sont efficaces. La pause des Fêtes offre une fenêtre d’opportunité à un moment où le coût de renonciation est plus faible qu’aux mois de janvier et février. Nous sommes conscients des impacts négatifs potentiels. Mais nous pensons que ces impacts seront encore plus dommageables si nous attendons 2021.

Puisque la preuve est là du double point de vue des sciences de la santé et de l’économie, alors, nous, experts en santé, économie et sciences sociales, estimons que la mise sur pause du Québec pendant les fêtes de Noël du 20 décembre au 3 janvier est la stratégie la plus efficace et la moins coûteuse pour combattre le fléau de la COVID-19 et pouvoir repartir sur de nouvelles bases en 2021.

Profitons du congé des fêtes de Noël pour mettre en pause le Québec et pour repartir sur de nouvelles bases en janvier afin d’affronter les prochains mois d’hiver.

