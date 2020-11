Monsieur Castonguay,

Luc Maurice

Président et fondateur du Groupe Maurice

Vous êtes à mes yeux l’exemple parfait d’un individu plus âgé qui n’a jamais cessé de se soucier de la qualité de vie dans notre société et plus spécifiquement du mieux vieillir des Québécoises et des Québécois.

Comme vous, je continue d’inciter les gens plus âgés, selon leur capacité individuelle bien sûr, à s’impliquer, s’intéresser et contribuer au leadership et aux orientations que prendra notre province au cours des prochaines années.

La bonne nouvelle, c’est qu’on estime que pas moins de 35 % des gens qui voteront dans 10 ans auront au moins 65 ans. En s’intéressant à autrui, en aidant quelqu’un, en soutenant une cause, ou encore, en faisant du bénévolat, on reste certainement jeune plus longtemps.

Merci de votre engagement qui, par ailleurs, n’est pas encore terminé, j’en suis certain. Vous êtes toujours fort inspirant ; je vous admire.