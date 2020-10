Débats

Le spectre d’un deuxième génocide arménien

En 1915, la planète entière était en plein milieu de la Première Guerre mondiale et des millions de personnes ont été tuées sur différents fronts. L’Empire ottoman en fin de vie a tiré avantage de ce chaos pour commettre le premier génocide de l’histoire moderne. Plus de 1,5 million d’Arméniens, dont des membres de ma propre famille, ont été exterminés de manière barbare et inhumaine. Cela représentait plus de 50 % de tous les Arméniens dans le monde. Ce serait l’équivalent d’éliminer plus de 4 millions de Québécois aujourd’hui.